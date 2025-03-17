17/03/2025 11:43

【數據解讀】統計局：失業率季節性升高，穩就業仍需付出艱苦努力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》1、2月份，全國城鎮調查失業率有所上升，2月份全國城鎮調查失業率5.4%，比上月上升0.2個百分點，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，總的看，失業率還是處於一個正常的變動範圍，就業形勢總體穩定態勢沒有改變。從前兩個月平均來看，1-2月份，全國城鎮調查失業率平均值5.3%，和去年同期基本持平。



他表示，一般1-2月份，是春節前務工人員返鄉和春節後返崗復工時期，勞動力市場供求都會出現一定變化，城鎮調查失業率往往會出現季節性升高，隨著節後返崗逐步到位，城鎮調查失業率有所降低。從今年情況看，基本符合這樣的規律。



但也要看到，今年穩定和擴大就業仍然需要付出艱苦努力。當前國際環境複雜嚴峻，國內經濟回升向好的基礎還不穩固。從全年來看，今年應屆高校畢業生1222萬人，脫貧人口務工規模需要保持在3000萬人以上，還要保障相當數量農村轉移勞動力的穩定就業，都需要做好穩就業的工作。