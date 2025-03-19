17/03/2025 08:32

【ＡＩ】陳茂波：港投公司將與聚焦開源芯片技術科企展開戰略合作

《經濟通通訊社17日專訊》財政司司長陳茂波表示，不少已在港落戶或打算擴展業務的科企希望增聘人手。科技園公司上月舉辦了主題招聘會，150多家從事人工智能的園區公司參與，提供超過1000個創科職位，涵蓋軟件開發、數據分析和大模型算法等領域。數碼港亦一連兩日舉行聚焦人工智能的招聘博覽，機構共提供逾2000個職位。



陳茂波在網誌指出，港投公司今年將舉辦「國際人工智能青年科學家論壇」，匯聚行業的高端人才，促進人工智能的技術交流和產業化發展，包括開源(Open Source)技術。當中，RISC-V開源芯片的設計和應用，是策略性布局未來發展的重要一環。



陳茂波說，港投公司本周五（21日）會公布與一家聚焦RISC-V技術的科技企業展開戰略合作，加速在香港相關產業落地和人才培育。港投公司亦會與該策略夥伴企業舉辦首屆「香港RISC-V發展高峰論壇」，展示香港在這個領域的獨特角色和潛力。(hl)