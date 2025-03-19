17/03/2025 08:33

【ＡＩ】百度(9888)向用戶免費開放文心大模型4.5及X1

百度(09888)發表新一代文心大模型4.5(ERNIE 4.5)和文心大模型X1，並已在文心一言網站上線，昨(16日)起免費向用戶開放，比早前預告4月1日免費開放再提前。



百度同時指，文心大模型4.5已上線百度智慧雲千帆大模型平台，企業用戶與開發者登入即可呼叫API，而X1也即將在千帆上線。



百度指，在百度智能雲千帆大模型平台，可直接呼叫文心大模型4.5 API，輸入價格低至0.004元（人民幣．下同）/1000tokens，輸出價格低至0.016元/1000 tokens。



百度介紹，文心大模型4.5是百度首個原生多模態大模型，其多模態理解、文本和邏輯推理能力顯著提升，在多項測試中表現優於GPT-4o或GPT-4.5，API調用價格僅為GPT4.5的1%。



另外，百度指文心大模型X1也即將在千帆平台上線，X1為第一個自主運用工具的深度思考模型，效能媲美DeepSeek-R1，並增加多模態、多工具調用能力，API調用價格約為R1的一半。《香港經濟日報》