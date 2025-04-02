17/03/2025 09:11

【大國博弈】SHEIN高層：力保顧客利益，公司不受美關稅衝擊

快時尚零售商希音(SHEIN)執行主席唐偉據報表明，不會因美國特朗普政府的關稅政策，而令希音被趕出美國市場。



法新社上周六（15日）引述唐偉訪問法國期間談及美國新實施的進口關稅時表示「不會把注意力放在海關政策上。」唐偉稱：「我們會找到一種方式來交付商品。」並表示公司的「商業模式」已成功幫助公司度過了其他全球貿易動盪，例如新冠疫情。



特朗普2月宣布以芬太尼問題為由，向中國輸美商品加徵10%關稅。本月初，特朗普再以相同原因，將對華商品關稅率提升至20%。另外，特朗普政府一度取消價值低於800美元的中國內地和香港包裹免稅進入美國的規定，隨後暫時恢復小額包裹關稅豁免。



唐偉稱，無論情況如何，「都會盡最大努力，確保消費者的利益和體驗不受影響。」但他未提供具體細節。《香港經濟日報》