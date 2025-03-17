17/03/2025 20:56

《再戰明天》日央行及美儲局一連兩日議息，潤啤聯通小米公布業績

《經濟通通訊社17日專訊》日央行及美儲局一連兩日議息，及潤啤聯通小米公布業績，料為周二（18日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，日本央行召開政策會議（至19日）。美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)召開為期兩天的政策會議（至19日）。周二本港時間5:00pm，西班牙央行總裁艾斯克里瓦發表講話。



*本港公布失業率，美國公布建築許可等數據*



數據方面，周二4:30pm（本港時間．下同），香港公布2月失業率，經季節調整料維持於3.1%。6:00pm，歐元區公布1月貿易收支，經季節調整料由146億歐元降至140億歐元。8:30pm，美國公布2月建築許可，月率跌幅料由0.6%擴大至1.6%；2月出口物價，月率料由1.3%逆轉至下滑0.2%；2月進口物價月率料由0.3%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由1.9%收窄至1.6%；2月新屋動工料由136.6萬升至138.1萬，月率料由下滑9.8%改善至升1.1%。9:15pm，美國公布2月產能利用率，料維持於77.8%；2月工業生產月率升幅料由0.5%收窄至0.2%。



在本港，明日公布業績的公司有:華潤啤酒(00291)、中國聯通(00762)、閱文集團(00772)、騰訊音樂-SW(01698)、小米集團-W(01810)、小鵬汽車-W(09868)等。



另外，日本央行周三公布議息結果。美國聯儲局周四（20日）凌晨公布議息結果。英倫銀行亦於周四公布議息結果。(wa)