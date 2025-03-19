17/03/2025 10:34

【ＡＩ】極兔速遞接入DeepSeek，新員工培訓時間縮20%

《經濟通通訊社17日專訊》極兔速遞(01519)宣布，已經在多個應用場景部署和應用DeepSeek大模型，如人力資源服務號利用AI智慧查詢，實現知識整合、自動問答和智慧培訓支持等，解決了制度文檔分散、重複性問題解答和培訓低效等問題，提升員工查詢的效率，將人工答疑工作量降低了50%以上。



另外，通過接入DeepSeek大模型，結合客服語料庫，運用NLP、深度學習和大數據構建智慧知識庫系統，旨在提升客服效率，降低學習成本，同時優化客戶體驗。該系統上線後，新員工培訓時間縮短約20%。同時，基於DeepSeek所研發的快遞員智慧助手，幫助快遞員提升操作效率，縮短新快遞員培養周期。



極兔稱，去年全年研發支出達到4890萬美元。公司通過持續研發已經積累了深厚的AI與演算法能力等，賦能於演算法規劃派送策略和線路、貨量預測及智能產能調度、全鏈路監控預警與優化等智慧化應用，推動收轉運派和管理層面的持續降本。



極兔速遞集團資訊科技副總裁姚小龍表示，未來計劃進一步拓展AI大模型的應用，打造覆蓋前端獲客、包裹收轉運和售後服務的全鏈路智慧物流解決方案，全方位深化AI場景應用。(rh)