17/03/2025 11:23
《港元利率》隔夜息見近半年新低，一個月拆息三連跌後企穩
《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息今日無大變動，其中，隔夜息微跌近2基點至2.62厘，為去年9月16日後最低，而與樓按相關的一個月拆息連跌三天後，今日維持3.75143厘，創逾一個月新低。
反映銀行資金成本的三個月拆息結束三連跌，回升至3.85613厘。六個月及一年期分別報3.94935厘和4.05375厘。
港元匯價走軟，今早在7.7716-7.7730之間上落，最新報7.7718，較前收市價升0.01%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息結束三連跌，回升至3.85613厘。六個月及一年期分別報3.94935厘和4.05375厘。
港元匯價走軟，今早在7.7716-7.7730之間上落，最新報7.7718，較前收市價升0.01%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.62
|-1.833
|一周
|3.06321
|-6.893
|兩周
|3.25554
|-2.583
|一個月
|3.75143
|-
|兩個月
|3.83077
|+0.327
|三個月
|3.85613
|+1.232
|六個月
|3.94935
|-0.214
|一年
|4.05375
|-
資料來源：香港銀行公會