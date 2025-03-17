17/03/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.62 -1.833 一周 3.06321 -6.893 兩周 3.25554 -2.583 一個月 3.75143 - 兩個月 3.83077 +0.327 三個月 3.85613 +1.232 六個月 3.94935 -0.214 一年 4.05375 -

《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息今日無大變動，其中，隔夜息微跌近2基點至2.62厘，為去年9月16日後最低，而與樓按相關的一個月拆息連跌三天後，今日維持3.75143厘，創逾一個月新低。反映銀行資金成本的三個月拆息結束三連跌，回升至3.85613厘。六個月及一年期分別報3.94935厘和4.05375厘。港元匯價走軟，今早在7.7716-7.7730之間上落，最新報7.7718，較前收市價升0.01%。(cl)資料來源：香港銀行公會