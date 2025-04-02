17/03/2025 08:47

【大國博弈】英媒：習近平婉拒訪歐出席中歐建交紀念峰會

《經濟通通訊社17日專訊》今年是中國與歐盟建交50周年，布魯塞爾正為此籌備紀念峰會。據英國《金融時報》引述兩名知情人士報道，中國國家主席習近平已婉拒了訪問布魯塞爾以出席中歐建交50周年紀念峰會的邀請。中國政府告訴歐盟官員，國務院總理李強將代替習近平，會見歐洲理事會主席和歐盟執委會主席。



當峰會在布魯塞爾舉行時，通常由中國總理出席，如果在北京召開，則由國家主席主持。但《金融時報》稱，今年適值中歐建交50周年，歐盟希望習近平能夠親自出席峰會，象徵性地強調雙方關係的重要。但北京方面仍堅持按慣例安排李強赴會。



目前中歐雙方仍就峰會具體日期及代表層級進行「非正式磋商」，一名歐盟官員告訴《金融時報》。中國外交部則回應稱，暫無相關信息可提供；歐盟沒有立即回應置評請求。(ry)