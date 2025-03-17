17/03/2025 10:21

【聚焦數據】內地首2月原煤生產增速加快，同比增長7.7%

《經濟通通訊社17日專訊》國家統計局今日公布，今年1-2月份，規模以上工業（以下簡稱規上工業）原煤、天然氣生產增速加快，原油、電力生產基本穩定。



具體來看，原煤生產增速加快。1-2月份，規上工業原煤產量7.7億噸，同比增長7.7%，增速比上年12月份加快3.5個百分點；日均產量1297萬噸。



原油生產基本穩定。1-2月份，規上工業原油產量3504萬噸，同比下降0.2%；日均產量59.4萬噸。



原油加工增速加快。1-2月份，規上工業原油加工量11917萬噸，同比增長2.1%，增速比上年12月份加快1.5個百分點；日均加工202.0萬噸。



同期，天然氣生產穩定增長。首2月規上工業天然氣產量433億立方米，同比增長3.7%，增速比上年12月份加快0.1個百分點；日均產量7.3億立方米。



*電力生產同比降1.3%，火電降幅擴大*



至於規上工業電力生產略有下降。1-2月份，規上工業發電量14921億千瓦時，同比下降1.3%；日均發電252.9億千瓦時，同比增長0.4%。



分品種看，1-2月份，規上工業風電增速加快，水電、核電、太陽能發電增速放緩，火電降幅擴大。其中，規上工業火電同比下降5.8%，降幅比上年12月份擴大3.2個百分點；規上工業水電增長4.5%，增速放緩1.0個百分點；規上工業核電增長7.7%，增速放緩3.7個百分點；規上工業風電增長10.4%，增速加快3.8個百分點；規上工業太陽能發電增長27.4%，增速放緩1.1個百分點。(ry)