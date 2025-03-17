17/03/2025 10:50

【數據解讀】首2月經濟數據優於預期，寬鬆貨幣政策舉措料推遲

《經濟通通訊社17日專訊》內地1-2月經濟數據優於預期，其中工業增加值同比增長5.9%，固定資產投資同比增長4.1%，均好於《路透》調查中值；社會消費品零售總額同比增長4%，符合預期。分析人士指，今年前兩月經濟數據顯示實體經濟回穩向好，預計寬鬆貨幣政策措施將繼續推遲。



國家統計局表示，1-2月經濟運行保持總體平穩，宏觀政策的組合效應對工業的拉動繼續顯現；但也要看到外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定、不確定因素較多，國內需求偏弱，部分企業生產經營還面臨不少困難。



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，2月經濟數據強於預期，考慮到1-2月少兩個工作日，這份成績更能體現經濟企穩向好，預計降準降息將繼續推遲。



經濟學人智庫(EIU)中國經濟高級分析師徐天辰指出，政策支持下經濟處於恢復期。結合統計局和人行數據來看，居民已經敢花錢消費，但還不敢借錢消費，「動物精神」有待提升。零售表現不錯，家電、手機在補貼加持下增長亮眼，但汽車零售同比負增長表明這方面刺激效果已經減弱，政策支持應靈活動態調整。另一方面，經濟仍是「以價換量」，需求的溫和回升尚不足以抵銷通縮壓力，需要政策持續發力。(ry)