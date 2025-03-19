17/03/2025 14:33

【ＡＩ】上海：支持大模型企業設產業生態基金，設算力券等挺初創

《經濟通通訊社17日專訊》上海市人民政府辦公廳印發《上海市促進服務業創新發展若干措施》。其中提到，支持AI融合賦能。鼓勵信息服務、專業服務等行業企業深耕垂直領域，評選一批性能先進的細分專用模型並給予補助。發揮市人工智能產業母基金作用，支持大模型企業設立產業生態基金。每年設立一定規模的算力券、模型券、語料券，支持初創型企業、創新企業平台、專業服務機構等優惠使用智能算力、語料庫等資源。



《措施》又提出，降低融資成本。將科技服務企業和機構納入科技履約貸支持範圍。支持金融機構開展數據貸、雲量貸等金融創新試點，支持人工智能企業將算力和語料作價入股開展多元融資。支持微短劇項目開展版權質押融資，在上海技術交易所設立「微短劇專板」，創新孵化、登記、交易、融資「階梯式」服務模式。進一步提升「滬業保」等普惠保險對小微企業和個體工商戶的風險保障。支持物流倉儲設施項目發行不動產投資信托基金(REITs)。試點設立專業服務機構「海外投資風險基金」和「海外投資損失準備金」制度。(ry)