17/03/2025 16:49
《行業數據》1月內地手機出貨量超2724萬部，同比降14%
《經濟通通訊社17日專訊》中國信通院數據顯示，2025年1月，國內市場手機出貨量2724.3萬部，同比下降14.3%；其中，5G手機2363.8萬部，同比下降9.7%，佔同期手機出貨量的86.8%。
當月國內手機上市新機型36款，同比增長16.1%，其中5G手機21款，同比增長90.9%，佔同期手機上市新機型數量的58.3%。品牌構成方面，當月國產品牌手機出貨量2284.5萬部，同比下降12.9%，佔同期手機出貨量83.9%；上市新機型35款，同比增長25.0%，佔同期手機上市新機型數量97.2%。
當月智能手機出貨量2450.6萬部，同比下降17.0%，佔同期手機出貨量90%；智能手機上市新機型25款，同比增長31.6%，佔同期手機上市新機型數量69.4%。(ry)
當月國內手機上市新機型36款，同比增長16.1%，其中5G手機21款，同比增長90.9%，佔同期手機上市新機型數量的58.3%。品牌構成方面，當月國產品牌手機出貨量2284.5萬部，同比下降12.9%，佔同期手機出貨量83.9%；上市新機型35款，同比增長25.0%，佔同期手機上市新機型數量97.2%。
當月智能手機出貨量2450.6萬部，同比下降17.0%，佔同期手機出貨量90%；智能手機上市新機型25款，同比增長31.6%，佔同期手機上市新機型數量69.4%。(ry)