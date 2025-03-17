17/03/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升68點子，報7.2220

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1688，較上個交易日升50點子，止兩連跌，創2024年11月8日以來逾四個月新高，和市場預測偏離仍超500點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開68點子，報7.2220，上個交易日即期匯率收盤報7.2288。



市場人士指出，周日中國公布提振消費的方案，多措並舉穩住股市。在關稅壓力下，提振消費仍十分重要。中金公司外匯團隊最新周度展望認為，本周市場需重點關注美、英、日的央行會議，若美聯儲本周會議基調偏鷹，那麼美元近期的下行趨勢可能面臨反彈風險。對人民幣而言，近期人民幣匯率壓力在近期持續減輕，不過關稅仍是較大的不確定性來源。(jq)