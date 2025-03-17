17/03/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌100點子，報7.2388

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2388，較上個交易日4時30分收盤價跌100點子，全日在7.2220至7.2415之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌38點子，報7.2414。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1688，較上個交易日升50點子，止兩連跌，創2024年11月8日以來逾四個月新高，和市場預測偏離仍超500點。



交易員表示，市場主流敘事看似要從歐洲回到美國通脹上，美指暫時企穩，而中國經濟數據整體好於預期，不過數據並未給人民幣帶來明顯提振。



市場人士並指出，人民幣反彈明顯較主要非美貨幣偏弱，前有20%的關稅重壓，而且後續中美貿易戰還可能進一步升級。估計在即期匯率在和中間價接近前，中間價大概率以穩為主，而即期匯價要擴大反彈，更依賴外部美元走弱。



招商銀行金融市場部最新觀點認為，短期來看，美國對華關稅的可信度較高，預計人民幣將維持高位震盪行情。中期需重點關注中美談判以及雙方的財政貨幣增量政策。(jq)

