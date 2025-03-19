17/03/2025 12:01

【ＡＩ】智己汽車、餓了麼、斑馬智行將聯合發布AI智行探索成果

《經濟通通訊社17日專訊》智己汽車、餓了麼、斑馬智行三方今日官宣合作，同步預告今晚7時30分將聯合發布AI智行領域的最新探索成果。



據《界面新聞》報道，三方於2025年初達成深度合作。基於阿里巴巴AI大模型的技術積累與生態布局，三方共同開發出行業首個「AI生態座艙」，通過自然語言交互以及AI服務生態的融合鏈接，「AI生態座艙」將以「No Touch & No App」的交互，革新傳統智駕系統在應用操作上的短板，進一步改善車主出行時因調用App產生的注意力和安全問題。據了解，「AI生態座艙」將在近期上市的智己新車上率先落地，很快將正式面世。



智己汽車是上汽集團、張江高科和阿里巴巴合作開發的高端智能電動汽車品牌，斑馬智行母公司斑馬網絡技術有限公司是阿里與上汽合資成立的企業，餓了麼則是阿里旗下生活服務平台。智己汽車2月14日曾在微博宣布，將於3月初攜手斑馬智行發布「AI生態座艙新趨勢」，推出更多AI座艙顛覆性功能，「推動智能座艙『iPhone時刻』的加速到來」。(sl)