17/03/2025 13:45

【數據解讀】2月失業率創兩年高，料未來數月隨更積極財策改善

《經濟通通訊社17日專訊》內地2025年經濟開局良好，首2月工業增加值同比增長5.9%、固定資產投資同比增長4.1%，均優於預期，同期社會消費品零售總額同比增長4%亦符合預期，但2月城鎮調查失業率升至5.4%，創兩年以來最高水平。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，首2月宏觀數據有喜有憂。工業、投資和消費等經濟活動數據顯示出一致信號且超出預期，但失業率意外升至兩年高點。不過，失業率通常是一個滯後指標，若未來數月財政政策更加積極，有助於經濟活動保持活躍，失業率也會有所改善。



張智威認為，當前經濟面臨的風險在於，美國高關稅對中國出口的衝擊可能在未來數月體現；預計中國將維持當前政策立場，降準、降息等寬鬆貨幣政策的緊迫性較低。鑑於貿易前景不確定性，決策者可能等待數月，選擇一個更好的時機降息。(sl)