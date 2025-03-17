17/03/2025 13:51

【數據解讀】機構：經濟復甦或屬短暫，房地產行業調整料持續數年

《經濟通通訊社17日專訊》內地2025年經濟開局良好，首2月工業增加值同比增長5.9%、固定資產投資同比增長4.1%，均優於預期，同期社會消費品零售總額同比增長4%亦符合預期，但2月城鎮調查失業率升至5.4%，創兩年以來最高水平。



凱投宏觀中國經濟學家Zichun Huang指出，在財政政策刺激下，中國經濟2025年開局良好，預計未來幾個月有望持續復甦；但鑑於中國經濟潛在的結構性調整等不利因素，這種復甦可能是短暫的，如中國房地產行業的調整可能將持續數年，拉低中期經濟增長前景。



*東方金誠：房地產行業能否軟著陸，極大影響製造業投資*



東方金誠首席宏觀分析師王青表示，整體上看，受上年一攬子增量政策延續作用影響，1-2月宏觀經濟保持較強增長動能。工業較快增長主要得益於：一是年初內需全面加速帶動，消費、投資增速加快；二是年初兩個月出口保持較強韌性。值得一提的是，代表新質生產力發展的高新技術製造業年初同比增長9.1%，繼續明顯領先整體工業生產水平，主要是新能源汽車、3D打印設備、工業機器人產品產量同比都達到兩位數。



投資方面，未來影響製造業投資的最大不確定因素仍是國內房地產行業能否盡快實現軟著陸，進而拉動製造業產品需求並提振投資信心。(sl)







