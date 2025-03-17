17/03/2025 10:00

【聚焦數據】內地首2月工業增加值增5.9%，勝預期

《經濟通通訊社17日專訊》國家統計局公布，首2月規模以上工業增加值同比實際增長5.9%，增速優於預期的增長5.3%，比去年全年加快0.1個百分點，比去年12月的6.2%則有所回落。



分三大門類看，採礦業增加值同比增長4.3%，製造業增長6.9%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.1%。裝備製造業增加值同比增長10.6%，比上年全年加快2.9個百分點；高技術製造業增加值增長9.1%，加快0.2個百分點。



分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長3.7%；股份制企業增長6.6%，外商及港澳台投資企業增長3.2%；私營企業增長6.7%。



分產品看，新能源汽車、3D打印設備、工業機器人產品產量同比分別增長47.7%、30.2%、27.0%。



從環比看，2月規模以上工業增加值比上月增長0.51%。2月，製造業採購經理指數為50.2%，比上月上升1.1個百分點；企業生產經營活動預期指數為54.5%。(sl)