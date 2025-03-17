17/03/2025 10:00

【聚焦數據】內地首2月社會消費品零售總額增4%，符合預期

《經濟通通訊社17日專訊》國家統計局公布，首2月社會消費品零售總額83731億元(人民幣．下同)，同比增長4%，增速符合預期，比上年全年加快0.5個百分點，比去年12月則加快0.3個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額76838億元，增長4.8%。



按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額72462億元，增長3.8%；鄉村消費品零售額11269億元，增長4.6%。



按消費類型分，商品零售額73939億元，增長3.9%；餐飲收入9792億元，增長4.3%。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢較好，限額以上單位糧油食品類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長11.5%、25.0%。



消費品以舊換新政策繼續顯效，限額以上單位通訊器材類、文化辦公用品類、家具類、家用電器和音像器材類商品零售額分別增長26.2%、21.8%、11.7%、10.9%。



全國網上零售額22763億元，同比增長7.3%。其中，實物商品網上零售額18633億元，增長5.0%，佔社會消費品零售總額的比重為22.3%。



從環比看，2月社會消費品零售總額比上月增長0.35%。1-2月，服務零售額同比增長4.9%。(sl)