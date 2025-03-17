17/03/2025 10:00

【聚焦數據】內地首2月固定資產投資增4.1%，高於預期

《經濟通通訊社17日專訊》國家統計局公布，首2月全國固定資產投資52619億元（人民幣．下同），同比增長4.1%，增速高於預期的3.6%，比去年全年加快0.9個百分點；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.4%。



其中，民間固定資產投資26717億元，總量與去年同期基本持平。從環比看，2月固定資產投資增長0.49%。



分產業看，第一產業投資962億元，同比增長12.2%；第二產業投資17061億元，增長11.4%；第三產業投資34596億元，增長0.7%。



第二產業中，工業投資同比增長11.5%。其中，採礦業投資增長4.7%，製造業投資增長9.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長25.4%。



第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長5.6%。其中，水利管理業投資增長39.1%，航空運輸業投資增長13.4%，鐵路運輸業投資增長0.2%。



分地區看，東部地區投資同比增長1.5%，中部地區投資增長6.0%，西部地區投資增長5.3%，東北地區投資增長11.6%。



分登記註冊類型看，內資企業固定資產投資同比增長4.0%，港澳台企業固定資產投資增長10.1%，外商企業固定資產投資下降10.0%。(sl)