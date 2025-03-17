17/03/2025 10:00

【聚焦數據】內地首2月房地產投資降9.8%，降幅收窄

《經濟通通訊社17日專訊》國家統計局公布，首2月全國房地產開發投資10720億元(人民幣．下同)，同比下降9.8%，降幅比去年全年收窄0.8個百分點；其中住宅投資8056億元，下降9.2%，降幅收窄1.3個百分點。



首2月，房地產開發企業房屋施工面積605972萬平方米，同比下降9.1%。其中，住宅施工面積421351萬平方米，下降9.7%。房屋新開工面積6614萬平方米，下降29.6%。其中，住宅新開工面積4821萬平方米，下降28.9%。房屋竣工面積8764萬平方米，下降15.6%。其中，住宅竣工面積6328萬平方米，下降17.7%。



首2月，房地產開發企業到位資金15577億元，同比下降3.6%。其中，國內貸款2954億元，下降6.1%；利用外資1億元，下降90.6%；自籌資金5233億元，下降2.1%；定金及預收款4577億元，下降0.9%；個人按揭貸款1945億元，下降11.7%。(sl)