17/03/2025 17:28
《神州金融》上海2月本外幣貸款餘額12.5萬億，同比增近一成
《經濟通通訊社17日專訊》今日，中國人民銀行上海總部公布2025年2月份上海貨幣信貸運行情況。
*人民幣貸款減少132億元，外幣貸款減少990萬美元*
2月末，上海本外幣貸款餘額12.51萬億元(人民幣．下同)，同比增長9.7%，增速比上月末低0.4個百分點。人民幣貸款餘額11.94萬億元，同比增長10.3%，增速比上月末低0.5個百分點；外幣貸款餘額792億美元，同比下降2.3%，增速比上月末高1.4個百分點。
2月份，人民幣貸款減少132億元，同比多減489億元。分部門看，住戶部門貸款減少151億元，其中，短期貸款減少163億元，中長期貸款增加12億元；企(事)業單位貸款減少107億元，其中，短期貸款減少34億元，中長期貸款增加46億元；非銀行業金融機構貸款增加31億元。外幣貸款減少990萬美元，同比少減11億美元。
*人民幣存款增加2016億元，外幣存款增加46億美元*
2月末，上海本外幣存款餘額21.82萬億元，同比增長6.6%，增速比上月末高0.8個百分點。人民幣存款餘額20.56萬億元，同比增長6.3%，增速比上月末高0.8個百分點；外幣存款餘額1753億美元，同比增長11.5%，增速比上月末高0.1個百分點。
2月份，人民幣存款增加2016億元，同比多增1637億元。其中，住戶存款增加56億元，同比少增404億元；非金融企業存款減少1126億元，同比少減1851億元；財政性存款增加219億元，同比多增335億元；非銀行業金融機構存款增加2612億元，同比少增477億元。外幣存款增加46億美元，同比多增6億美元。(jq)
*人民幣貸款減少132億元，外幣貸款減少990萬美元*
2月末，上海本外幣貸款餘額12.51萬億元(人民幣．下同)，同比增長9.7%，增速比上月末低0.4個百分點。人民幣貸款餘額11.94萬億元，同比增長10.3%，增速比上月末低0.5個百分點；外幣貸款餘額792億美元，同比下降2.3%，增速比上月末高1.4個百分點。
2月份，人民幣貸款減少132億元，同比多減489億元。分部門看，住戶部門貸款減少151億元，其中，短期貸款減少163億元，中長期貸款增加12億元；企(事)業單位貸款減少107億元，其中，短期貸款減少34億元，中長期貸款增加46億元；非銀行業金融機構貸款增加31億元。外幣貸款減少990萬美元，同比少減11億美元。
*人民幣存款增加2016億元，外幣存款增加46億美元*
2月末，上海本外幣存款餘額21.82萬億元，同比增長6.6%，增速比上月末高0.8個百分點。人民幣存款餘額20.56萬億元，同比增長6.3%，增速比上月末高0.8個百分點；外幣存款餘額1753億美元，同比增長11.5%，增速比上月末高0.1個百分點。
2月份，人民幣存款增加2016億元，同比多增1637億元。其中，住戶存款增加56億元，同比少增404億元；非金融企業存款減少1126億元，同比少減1851億元；財政性存款增加219億元，同比多增335億元；非銀行業金融機構存款增加2612億元，同比少增477億元。外幣存款增加46億美元，同比多增6億美元。(jq)