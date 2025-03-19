17/03/2025 17:35

【ＡＩ】劉強東傳現身香港科技大學參觀AI項目

《經濟通通訊社17日專訊》今日有網友在小紅書上發帖稱，京東(09618)創始人劉強東現身香港科技大學，參觀人工智能項目。



該用戶發布的圖片顯示，工作人員為劉強東介紹了MiniGemini V2大模型等人工智能項目。該用戶IP位址顯示為香港，個人簡介為香港科技大學藝術與人工智能助理教授。針對此事，京東方面暫無回應。



此前，有媒體報道稱，過去一年，劉強東親自深入業務一線，而且頻率變高，不僅參加零售、物流等業務部門的例會，還親自指導創新業務，並帶隊同合作夥伴溝通。有知情人士透露，2024年，劉強東幾乎一心撲在工作上，對很多業務線的匯報都是秒回，尤其是對於外賣之類的新業務更是第一時間給反饋。(jq)