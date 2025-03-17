17/03/2025 17:25

【聚焦人幣】外匯局：2月外資淨增持境內債券和股票127億美元

《經濟通通訊社17日專訊》國家外匯管理局今日發布2025年2月銀行代客涉外收付款和結售匯數據。外匯局副局長、新聞發言人李斌解讀2月外匯收支形勢指，2月外匯市場運行平穩，跨境資金呈現淨流入。



2月企業、個人等非銀行部門跨境收支順差290億美元。從主要渠道看，一是中國外貿平穩發展，貨物貿易項下跨境資金淨流入648億美元，繼續處於歷史同期較高水平。二是國內經濟回升向好和科技發展提振市場信心，2月外資淨增持境內債券和股票合計達127億美元。三是服務貿易、投資收益資金流出處於季節性低位。2月銀行結售匯差額趨向基本均衡，衡量企業、個人購匯意願的購匯率明顯回落，市場預期和交易保持理性有序，境內外匯供求總體平衡。



展望未來，中國外匯市場將繼續保持平穩運行。一是中國扎實推進高質量發展，實施更加積極有為的宏觀政策，大力提振消費，積極擴大有效投資，因地制宜發展新質生產力，穩定預期、激發活力，將推動經濟持續回升向好。二是高水平對外開放穩步推進，穩定外貿發展，鼓勵外商投資，有助於促進跨境資金均衡流動。三是中國外匯市場更加成熟、富有韌性，「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理框架不斷完善，防範化解外部衝擊的能力進一步提升。(sl)