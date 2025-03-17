17/03/2025 17:24
【聚焦人幣】外匯局：2月銀行結售匯逆差收窄至104億美元
《經濟通通訊社17日專訊》國家外匯管理局公布，2025年2月，銀行結匯11324億元人民幣，售匯12070億元人民幣。2025年1-2月，銀行累計結匯24364億元人民幣，累計售匯28358億元人民幣。
按美元計值，2025年2月，銀行結匯1579億美元，售匯1683億美元，結售匯逆差104億美元，1月為逆差453億美元。2025年1-2月，銀行累計結匯3394億美元，累計售匯3951億美元，累計逆差557億美元。
2025年2月，銀行代客涉外收入42068億元人民幣，對外付款39986億元人民幣。2025年1-2月，銀行代客累計涉外收入85775億元人民幣，累計對外付款85599億元人民幣。
按美元計值，2025年2月，銀行代客涉外收入5866億美元，對外付款5576億美元，順差290億美元，1月為逆差266億美元。2025年1-2月，銀行代客累計涉外收入11951億美元，累計對外付款11926億美元，累計順差25億美元。(sl)
按美元計值，2025年2月，銀行結匯1579億美元，售匯1683億美元，結售匯逆差104億美元，1月為逆差453億美元。2025年1-2月，銀行累計結匯3394億美元，累計售匯3951億美元，累計逆差557億美元。
2025年2月，銀行代客涉外收入42068億元人民幣，對外付款39986億元人民幣。2025年1-2月，銀行代客累計涉外收入85775億元人民幣，累計對外付款85599億元人民幣。
按美元計值，2025年2月，銀行代客涉外收入5866億美元，對外付款5576億美元，順差290億美元，1月為逆差266億美元。2025年1-2月，銀行代客累計涉外收入11951億美元，累計對外付款11926億美元，累計順差25億美元。(sl)