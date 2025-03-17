17/03/2025 10:34

《匯海威言－毛偉廉》中東再起風雲，料金價再創新高

《匯海威言》特朗普的經濟政策混亂，導致美國民眾的不滿情緒逐漸升高。上周六（15日），美軍對也門胡塞武裝發動了特朗普上任以來最大規模的軍事行動，不排除攻擊伊朗的可能性，中東局勢再度緊張，預計金價將持續上升，屢創新高。本周美國聯儲局將召開議息會議，市場關注美國經濟預測報告。近期美國經濟數據轉弱及通脹回落，不排除鮑威爾會採取鴿派立場。



根據上周三（12日）《路透社》與Ipsos的民調報告，57%美國民眾認為特朗普的經濟措施過於反覆無常，擔心會影響經濟發展及導致股市波動。特朗普混亂的關稅政策引起民眾不安，加上上周美國10年期債息再次升至4.3%以上，增加了商業活動融資的壓力，令美國發債成本也上漲了不少。此外，上周公布的2月年度美國通脹率由3%回落至2.8%，因此不排除特朗普會向聯儲局施壓，要求盡早減息以安撫市場。



本周將有四家央行進行議息，分別是日本、美國、瑞士及英國。市場最關注的當然是聯儲局，將於周四（20日）凌晨2時公布結果，預計利率將維持在4.5厘不變。此次議息會議也將公布利率點陣圖及經濟預測。市場聚焦於鮑威爾的講話內容，不排除他會採取鴿派立場，因最新公布的就業報告表現不佳，通脹有回落跡象，以及亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow預測第一季GDP為負2.4%，下次更新預測是周二（18日）凌晨2時。



*本周黃金及美元預測*



黃金方面，中東局勢再度緊張。上周六（15日），特朗普下令美軍在紅海對也門胡塞武裝進行轟炸，造成數十人死亡，並警告一直支持胡塞武裝的伊朗停止提供武器。此次軍事行動將持續數周。伊朗一向是特朗普的宿敵，不排除美軍會直接攻擊伊朗，令緊張局勢進一步升級。預計本周避險情緒升溫，推升金價。上周金價升近125美元，上周五（14日）現貨金收於2984美元，本周預計突破上周創下的歷史高位3005美元，或進一步上試3100美元，下方支持位為2954美元（2月25日最高點）。



美元方面，由於中東局勢緊張，預計避險情緒也會支持美元至聯儲局議息前夕。本周美元走勢將取決於鮑威爾的立場，預計他有可能採取鴿派立場。上周美元指數從103.22輕微反彈，上周五（14日）收於103.74，本周預計將繼續反彈，但幅度不大，因周四（20日）凌晨2時美國將開議息會議，預計美元指數反彈至104.70水平。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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