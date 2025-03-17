17/03/2025 16:37

《本港經濟》香港商品出口貨量按年下跌2%，出口價格則升2%

《經濟通通訊社17日專訊》政府統計處公布，今年1月，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年下跌2%及1.7%。由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，在作出按年比較時，把一月及二月份的貿易統計數字合併分析會較為合適。



今年1月，商品整體出口價格及進口價格均按年上升2%。



今年1月，輸往印度(-22.1%)、中國內地(內地)(-3.6%)及台灣(-2.2%)的整體出口貨量按年錄得跌幅。另一方面，輸往美國(12.2%)及越南(65.9%)的整體出口貨量則上升。與此同時，輸往越南(4%)、台灣(4%)、美國(2.4%)及內地(1.6%)的整體出口價格上升。另一方面，輸往印度的整體出口價格則下跌1.2%。



貿易價格比率指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來。與2024年同期比較，這指數在今年1月大致維持不變。(cl)





