17/03/2025 08:42

【特朗普新政】萬斯：TikTok交易有望在最後期限前達成

《經濟通通訊社17日專訊》美國副總統萬斯表示，預計總統特朗普將在下個月的最後期限之前為TikTok達成一項協議，TikTok將在美國繼續營運。



正推動強制出售談判的萬斯上周五（14日）受訪時表示，「幾乎肯定會有一項高級別協議，我認為會滿足我們的國家安全關切，允許有一個不同的美國TikTok企業。」



他續稱：「無論是通過延期，還是通過實際達成協議來滿足國家安全擔憂，我認為我們都將可以說TikTok是可營運的，而且營運方式能夠保護美國人的數據隱私和美國國家安全。」



不過，萬斯沒有提供任何關於購買該應用程式的談判參與者的細節。特朗普本周早些時候表示，他正與TikTok美國業務的4家不同的潛在買家進行談判，交易可能很快達成。(rc)