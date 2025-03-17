17/03/2025 09:31

【特朗普新政】美國參議院表決通過權宜開支法案，政府避免停擺

《經濟通通訊社17日專訊》美國參議院上周五（14日）通過共和黨的權宜開支法案，聯邦政府得以避免停擺。



參議院民主黨領袖舒默和其他幾名民主黨議員幫助共和黨議員順利通過程序性投票，為撥款法案最終獲得通過鋪平道路。舒默在距離政府關門截止期不到30小時的時候做出關鍵性選擇，宣布放棄阻止共和黨權宜支出法案，以免共和黨將政府停擺歸咎於民主黨。



不過，有分析認為他們的行動無異於放棄能夠制衡特朗普的最佳籌碼，特朗普和馬斯克正在大批解僱聯邦工作人員和裁撤一些政府機構，現在反對者只能訴諸法庭來解決此事。



此外，分析指，權宜開支法案的順利過關是特朗普和眾議院議長約翰遜的政治勝利，因為共和黨制定的撥款法案對馬斯克的政府效率部削減開支行為不做任何限制，而且將對政府的撥款維持到9月30日聯邦財政年度結束。(rc)