17/03/2025 09:36

【外圍經濟】卡尼宣誓就任加拿大第24任總理，內閣規模較前任小

《經濟通通訊社17日專訊》卡尼上周五（14日）在渥太華舉行的儀式上宣誓成為加拿大第24任總理，在與美國爆發激烈關稅戰之際上台掌舵加拿大。



卡尼在就任總理後的新聞發布會上表示，與美國特朗普政府的討論取得了進展。他尊重特朗普希望實現的目標，但同時會為自己的國家著想。根據長期經驗，美加兩國可以找到對雙方都有利的共同解決方案。



卡尼任命的內閣小於杜魯多的內閣規模，任期也將更短，因為預計加拿大將在數周內舉行大選。他任命商鵬飛(Francois-Philippe Champagne)為財政部長，並讓勒布朗(Dominic LeBlanc)負責國際貿易，同時保留趙美蘭(Melanie Joly)為外交部長以及麥堅蒂(David McGuinty)為公共安全部長。(rc)