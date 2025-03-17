17/03/2025 10:06

【特朗普新政】美國財長貝森特：不擔心市場，認為股市回調正常

《經濟通通訊社17日專訊》美國財政部長貝森特周日（16日）受訪時表示，隨著美國尋求調整經濟政策，他不擔心由此導致近期股市蒸發數萬億美元的情況。



他表示，「我從事投資行業已有35年，我可以告訴你回調是合理的及正常的。我並不擔心市場。從長遠來看，如果我們落實良好的稅收政策，放鬆管制以及保障能源安全，市場將會有良好表現。」



此外，他認為美國夢並不取決於能夠從中國購買廉價商品，相反，家庭希望買得起房子，並看到下一次過得更好。



上周，標普500指數遭拋售後進入回調，投資者擔心特朗普政府圍繞關稅、移民和削減聯邦政府開支的舉措對經濟造成影響。隨著對經濟增長的擔憂加劇以及消費者信心下降，股市跌幅加深。(rc)