17/03/2025 11:13

【美國議息】投資者料美國今年減息3次，分析指鮑威爾需取得平衡

《經濟通通訊社17日專訊》美國聯儲局將於當地時間周三（19日）議息，市場對減息的預期再度上升。分析指，鮑威爾的任務不輕鬆，既要向投資者保證經濟基礎依然穩固，又要應對特朗普政府的政治施壓。



特朗普政府迅速升級的關稅戰，導致過去1個月美國股市大跌，引發市場不安。債券孳息率也下降，消費者信心走低，對經濟前景的疑慮加劇。



瑞穗證券美國宏觀戰略主管Dominic Konstam表示，「鮑威爾需要發出某種訊號，表明他們正在密切觀察」。他警告，儘管聯儲局主席可能會明確表示，不會以股市為目標，但他們不能對近期的下滑視而不見。



現時預料聯儲局在18日至19日的會議維持利率不變，但投資者如今預期今年減息3次的可能性很高，最有可能從6月開始。經濟學家則普遍預估減息兩次。(rc)