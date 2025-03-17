17/03/2025 13:22

【俄烏開戰】特朗普：計劃周二與普京通話，很有機會結束俄烏戰爭

《經濟通通訊社17日專訊》美國總統特朗普表示，他計劃於美國時間周二（18日）與俄羅斯總統普京通話，討論結束俄烏戰爭。



特朗普從佛羅里達州返回華盛頓途中，在「空軍一號」專機上對記者表示，將在周二與普京通話，自己在過去的周末已經做了很多工作。他說，將看看能否結束這場戰爭，也許能，也許不能，但認為很有機會。



美烏在沙特阿拉伯會談後，烏克蘭接受30天停火提議。克里姆林宮表示，普京已通過美國中東問題特使向特朗普轉達在烏克蘭問題上的意見，重申普京支持特朗普解決烏克蘭問題的總體立場，但指出有一些事項仍需共同解決。(rc)