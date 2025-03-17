17/03/2025 14:21

【特朗普新政】G7外長聯合聲明據悉將刪除以巴「兩國方案」措辭

《經濟通通訊社17日專訊》知情人士透露，七國集團(G7)外長就聯合公報達成共識，在其中加入了如果俄羅斯不同意停火，將對該國實施更多制裁的語句。不過，這個結果是盟友對美國做出讓步換來，他們同意在公報刪除所有關於用「兩國方案」解決以巴衝突的表述。



知情人士稱，外長對有關中東問題的措辭做了明顯淡化，對烏克蘭也有所弱化。就中東問題達成一致是最具挑戰性的，因為美國拒絕參考「兩國方案」，但最後其他G7成員國還是說服美國承諾為巴勒斯坦人民提供政治前景。



在烏克蘭問題上，G7外長則克服了最初的分歧，勢將達成一份確認他們支持烏克蘭領土完整和主權的聲明。知情人士稱，有關制裁的措辭來自之前的聲明，如果俄羅斯不同意停火，可能對其實施新的制裁。



*紐約哥倫比亞大學宿舍遭國土安全部搜查*



此外，紐約哥倫比亞大學表示，國土安全部特工上周四（13日）晚間搜查了兩個大學宿舍。 特朗普政府要求該校更強有力地應對校園反猶太主義。



臨時校長Katrina Armstrong表示，國土安全部的特工持有司法令狀，學校必須予以遵守。與此同時，該校收到政府信函，稱如果想要恢復本月初被取消的4億美元聯邦撥款，就必須採取關鍵的後續行動。(rc)