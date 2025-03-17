17/03/2025 08:13

【企業盈喜】碧桂園服務(6098)料去年淨利潤升最多5.8倍

《經濟通通訊社17日專訊》碧桂園服務(06098)公布，預期截至去年12月31日止年度綜合淨利潤約16億至20億元（人民幣．下同），升約2.09至2.87倍，而歸屬股東的淨利潤約16億至20億元，升4.47至5.84倍。



該集團指，有關盈利上升因2023年度大幅計提關聯方貿易應收款減值撥備，而去年度落實關聯方貿易應收款回款措施，並嚴控新增關聯方貿易應收款，去年度無新增計提關聯方貿易應收款減值撥備，且小幅轉回往年已計提的減值撥備、商譽減值規模收窄，以及過往年度實施收併購所形成的業績承諾相關的或有對價公允價值變動收益於去年度增加導致。



該集團指，預期收入約438億至442億元，升約2.8%至3.7%，因三項業務收入均上升，但非業主增值服務以及城市服務及商業運營服務收入減少的綜合影響，物業管理服務、社區增值服務及「三供一業」業務毛利及經調整毛利升不低於2%及5%。



該集團指，初步估計去年度經營活動所得現金淨額約33億至43億元，銀行存款及現金不低於180億元。



該集團預期於下周四（27日）公布業績。(wh)