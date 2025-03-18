18/03/2025 17:31

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社18日專訊》美國零售數據疲弱，強化市場對聯儲局減息的預期，美股三大指數昨日（17日）收市報升。道指升353.44點或0.85%，報41841.63點；標普500指數升36.18點或0.64%，報5675.12點；納指升54.58點或0.31%，報17808.66點。港股方面，恆生指數收市報24740，升595點或2.5%，成交2859億元。



各國重要經濟活動方面，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)今起召開為期兩天的政策會議（至19日）。



數據方面，本港時間今晚6:00pm，歐元區公布1月貿易收支，經季節調整料由146億歐元降至138億歐元。8:30pm，美國公布2月建築許可，月率跌幅料由0.6%擴大至1.4%；2月出口物價，月率料由1.3%逆轉至下滑0.1%；2月進口物價月率料維持不變，年率升幅料由1.9%收窄至1.6%；2月新屋動工料由136.6萬升至138.5萬，月率料由下滑9.8%改善至升1.4%。9:15pm，美國公布2月產能利用率，料維持於77.8%；2月工業生產月率升幅料由0.5%收窄至0.2%。明日，日本公布官方指標利率，料維持於0.5%。



在美國，今日公布業績的公司有：貝殼(US.BEKE)、虎牙(US.HUYA)、樂信集團(US.LX)、老虎證券(US.TIGR)、騰訊音樂(US.TME)、小鵬汽車(US.XPEV)、震坤行(US.ZKH)等。(wa)