18/03/2025 08:29

【大國博弈】特朗普：中國國家主席習近平將在不久後訪問華盛頓

《經濟通通訊社18日專訊》中美貿易戰加劇之際，美國總統特朗普周一（17日）表示，中國國家主席習近平將在不久後訪問華盛頓。



特朗普在華盛頓肯尼迪表演藝術中心，出席一個董事會會議時說，習近平將在「不太遙遠的未來」到訪。《華爾街日報》此前曾報道稱，華盛頓和北京已開始討論安排習近平6月訪問美國，與特朗普舉行潛在的「生日峰會」。特朗普沒有透露他可能和習近平會晤的具體時間。



特朗普在1月就職前不久和習近平通了電話，兩人談到了貿易關系、TikTok美國業務以及遏制芬太尼交易等問題。



另一方面，據報習近平已拒絕歐盟邀請，不會出席今年在布魯塞爾舉行的中歐建交50周年峰會。(jf)