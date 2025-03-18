18/03/2025 13:35

【外圍經濟】高盛：日本央行若想通脹達標，打工仔要加更多人工

《經濟通通訊社18日專訊》在日本銀行即將議息之際，高盛經濟學家表示，日本的薪資未來兩年需要增長至少3%，才能實現央行的可持續通脹目標。他們仍然預計日本央行將會以大約一年兩次的步調加息，下次料在7月。



高盛經濟學家Akira Otani等人在報告中表示，名義工資須在2025年增長3%-3.1%左右，並在次年成長3.3%-3.4%，才能與日本央行設想的通脹路徑保持一致。



據日本厚生勞動省的年度數據，日本2024年的名義工資增長率為2.8%。報告強調需要更強勁的薪酬增速，以充分建立收入和價格上漲的良性經濟循環，這是支持日本央行進一步收緊貨幣政策的條件。(jf)