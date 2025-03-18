18/03/2025 08:21

【開市Ｇｏ】美股續彈，比亞迪推超級閃充，藥明康德售產致盈利減

2025年3月18日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報升，道指上升350點，標普500指數連續第二個交易日向上。美國2月零售銷售按月升0.2%，升幅低於市場預期的0.6%。1月份的零售額更下修為萎縮1.2%。疲弱的數據強化市場對聯儲局減息的預期。聯儲局將於本周三（19日）召開貨幣政策會議。道指收市升353點，或0.85%，報41841點；標普升36點，或0.64%，報5675點；納指升54點，或0.31%，報17808點。金龍中國指數飆升至逾三年最高，升325點，百度和阿里巴巴對指數貢獻。最大日經期貨截至上午8時07分升5點。



2、美國貿易代表試圖為全面新關稅注入秩序，減少措施不確定性令市場產生憂慮。部分關稅或延遲至4月初後生效，白宮重申對等關稅將於4月2日生效。



3、特朗普表示，中國國家主席習近平將在不久的將來訪問美國，但未透露具體詳情。



4、經合組織(OECD)下調全球經濟增速預測，今年降至3.1%，明年降至3%；美國今年降至2.2%，明年1.6%；中國今年調高至4.8%。



5、特朗普提名聯儲局理事Michelle Bowman為銀行監管副主席，此舉獲華爾街大行及小型銀行支持。



6、英偉達創辦人黃仁勳周二於GPU技術大會演講，投資者關注其對Blackwell產品線、中國市場及業績前景的評論。



7、超微半導體行政總裁蘇姿丰到訪中國，首站到訪聯想集團北京總部。



8、恒地(00012)創辦人李兆基周一黃昏在家人陪伴下逝世，終年97歲，1996年曾躍居《福布斯》亞洲首富。





【焦點股】



藥明康德(02359)

- 去年盈利減少13%，派發末期息連特別息共1.33元人民幣

- 公司錄得出售資產減值虧損約9.48億元，主要來自即將被出售的部分英美業務

- 建議斥資10億元人民幣回購A股



比亞迪(01211)

- 宣布新電池和充電系統可達5分鐘充電470公里續航



手機股：舜宇光學科技(02382)、瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)

- 1月中國智能手機出貨量同比下降17%，5G手機出貨量下降9.7%



消費股：海底撈(06862)、九毛九(09922)

- 人行官員稱將加大消費重點領域低成本資金支持



外貿股：創科實業(00669)、申洲國際(02313)

- 中國商務部將採取措施幫助外貿企業拓展內銷渠道



三桶油：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)

- 美國對也門胡塞武裝發動軍事打擊，市場擔憂石油運輸受干擾



新能源汽車板塊：蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)、理想汽車(02015)

- 特斯拉中國推出為期1個月的FSD免費體驗活動



零跑汽車(09863)

- 稱將對美國潛在的晶片供應限制做好充分準備



融創中國(01918)

- 預計全年淨虧損255億元至260億元人民幣



濰柴動力(02338)

- 暫時終止分拆火炬科技深圳上市



思摩爾國際(06969)

- 去年純利跌21%，派息5港仙



康哲藥業(00867)

- 去年盈利跌32%，派息11.74分人民幣



藥師幫(09885)

- 去年經調整淨利增兩成，上市以來首次派息7.5分



華潤醫藥(03320)

- 附屬東阿阿膠去年純利升35%



中石化冠德(00934)

- 去年純利12億元下跌9%，派息15仙



雅生活服務(03319)

- 預計全年淨虧損32億至35億元人民幣



中國宏橋(01378)

-擬發行3億美元可換股債券，並同步回購對等股份





【油金報價】



紐約期油下跌0.09%，報67.28美元/桶



布倫特期油上漲0.06%，報71.01美元/桶



黃金現貨上漲0.02%，報3001.69美元/盎司



黃金期貨上漲0.15%，報3010.69美元/盎司