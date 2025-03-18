18/03/2025 15:56

【特朗普新政】美國拒還自由神像，白宮發言人暗示美國曾助法抗德

《經濟通通訊社18日專訊》美法關係因為關稅戰和俄烏戰爭立場而交惡，歐洲議會的法籍議員Raphael Glucksmann日前表示，法國應該收回送給美國的自由神像。



美國白宮新聞秘書萊維特(Karoline Leavitt)於周一（17日）對此回應，表示該議員「低級」(low-level)，美國不會把自由神像送回。



萊維特表示，正是因為美國，法國人現在才不用講德語，他們應該心存感激。萊維特暗指的是第二次世界大戰期間美國與法國結盟，消滅了納粹德國。在聽到萊維特以敏感的二戰歷史回擊，記者席發出了一陣驚呼。



自由神像是法國送給美國的禮物，紀念「美國獨立宣言」一百周年。塑像人物是身穿長袍的女子，代表羅馬神話中的自主神，她右手高舉火炬，左手的冊子上用羅馬數字寫有美國獨立宣言簽署日期。(rc)