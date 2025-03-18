18/03/2025 16:30

金價突破三千美元創新高大行齊唱好，金礦股及黃金ETF點部署？

《經濟通通訊社18日專訊》國際金價昨日突破3000美元關口，美國零售數據遜預期引發對經濟放緩的擔憂，並令減息預期升溫，同時中東局勢升級進一步顯示黃金的避險吸引力。紐約期金昨升0.24%，報每盎司3008.32美元，今日於亞洲交易時段更高見3028美元，現貨金亦升至每盎司3018美元。近期美國總統特朗普的關稅政策掀起金融市場震盪，已令投資者湧進黃金市場避險，帶動金價再創新高，華爾街大行也紛紛上調金價目標，其中瑞銀將未來一年目標調高至3200美元，麥格理料今年第三季最高可見3500美元。金礦股今日普遍上揚，其中招金礦業(01818)及山東黃金(01787)升逾半成，紫金礦業(02899)亦升逾4%，SPDR金ETF(02840)則升逾1%創新高，若想吸納應如何部署？



*以色列空襲加沙胡塞武裝襲美航母，美零售數據弱減息預期升溫*



中東局勢緊張，以色列軍方今日表示，正對加沙地帶巴勒斯坦武裝組織哈馬斯目標發動大規模空襲。當地醫護人員指，空襲造成包括兒童在內的8名巴人死亡，其後又指至少有100人死亡、150人受傷，死者中包括多名兒童。這次襲擊打破了該地區近兩個月來不穩定的停火狀態，此前以色列和哈馬斯就加沙停火問題的新一輪談判宣告破裂。



此外，美國上周六（15日）轟炸也門胡塞武裝據點，胡塞武裝周日（16日）發表聲明，稱美軍自上周六以來對也門的空襲已造成53人死亡及98人受傷。胡塞武裝軍事發言人又稱已再次襲擊位於紅海北部的美國「杜魯門」號航空母艦和其艦隊，是過去24小時內第二次攻擊同一艘美軍航母。美國總統特朗普昨日警告伊朗，如胡塞武裝再施襲，美方將強力回應，並將責任歸咎於伊朗。地緣政治緊張加劇，使得資金流向黃金等避險資產。



與此同時，美國經濟數據遜預期，美國2月零售銷售按月升0.2%，升幅低於市場預期的0.6%，美匯指數日內承壓下跌0.3%，報103.420，金價進一步走高。美國財政部長貝森特表示，並不擔憂近期市場回調，認為調整是健康且正常，但他同時指經濟衰退的可能性無法完全排除。其言論加上於上周公布的通脹數據及勞動力市場降溫跡像，令市場對美聯儲局今年出現多次減息的預期升溫，為黃金提供額外上行動力。



*瑞銀：貿易戰持續推動避險需求，升金價目標至3200美元*



以Wayne Gordon和Giovanni Staunovo為首的瑞銀分析師發表研報，將未來一年金價目標從此前的每盎司3000美元調高至3200美元，主要因為全球貿易戰曠日持久的可能性升高，這種情況將繼續推動投資者搶購避險資產黃金。瑞銀表示，隨著貿易衝突持續，黃金在不確定時期作為價值儲存工具的角色日益凸顯。而特朗普打算在4月2日實施的對等關稅及針對特定產業的額外關稅是迫在眉睫的風險事件，恐刺激整個市場的持續避險需求。



另瑞銀分析師指，流入黃金ETF的資金增加也開始成為現實，並稱對這些投資工具的持續需求仍是金價進一步走高的一個關鍵條件。央行的強勁需求也將繼續提供至關重要的結構性支撐，有訊號顯示，購買量恐再次接近近幾年水平，即每年約1000噸。



最新統計數據顯示，隨著上周五（14日）金價一度衝破3000美元大關，全球黃金總市值一度突破20兆美元，穩居全球市值第一大資產。而截至上周五為止一周，全球最大黃金ETF SPDR GOLD TRUST的黃金持倉量增加12.07噸，總持倉量升至906.41噸。



*麥格理：金價第三季或見3500美元，新債王：金價或衝上4000美元*



麥格理大宗商品策略主管Marcus Garvey也認為，特朗普政府的關稅政策加劇地緣政治的不確定性，為金價漲勢帶來支撐。該行預測今年第三季黃金平均價格將達到每盎司3150美元，最高可達3500美元。美國銀行金屬研究主管Michael Widmer指，隨著投資者獲利了結，金價短期內會震盪，但仍預計金價長期能漲到3500美元。高盛早前亦將今年底金價目標從先前預測的每盎司2890美元上調至3100美元。



有「新債王」稱號的DoubleLine行政總裁Jeffrey Gundlach則認為，黃金做為避險資產的地位受到市場認可，加上金融體系動盪不安，金價有機會衝上4000美元，不過無法確定今年能否達到這個水平。



*蕭猷華：金價中線上望3300美元，可分兩注買SPDR金ETF*



信誠證券投資服務董事蕭猷華指，金價中線上望3300美元，現時升破3000美元後料稍作整固，然後再升至3100美元水平，不過3100美元始終是大位，可能會有些阻力，故將短線目標定於3100美元，中線就看3300美元。有多個因素支持金價繼續向上，首先俄烏停火不容易，歐洲或北約部署多年以烏克蘭做代理人與俄羅斯開戰，歐洲及烏克蘭未必那麼容易與美國達成協議，俄羅斯又希望取得烏克蘭一些土地，相信需頗長時間談判，另邊廂，涉及也門及以色列等衝突影響應該不大，大家最擔心美國與伊朗關係惡化。美國經濟數據則會出現兩個情景利好黃金，其一為美國經濟數據差，包括零售銷售及之前公布失業率達4.1%，從表面來看減息機會增大，6月減息機會已達九成，今年減息三次機會也達六七成，對金價有支持；另一情景為擔心關稅戰拖累美國經濟，市場開始預測美國經濟會陷入衰退，若經濟差加上關稅令通脹上升，可能會出現大家最擔心的滯脹，令資金繼續流入黃金。



蕭猷華認為，如果看好黃金，不如實際一些買實金或買SPDR金ETF，好過買金礦股，因買金礦股不止要望金價上升，還要看公司本身盈利及管理層表現等，雖然金價升會利好金礦股，但要留意的地方較多。投資者若純粹因地緣政治風險及美國經濟衰退等因素而想買金，倒不如直接買黃金ETF或實金，在部署上可分兩注買，SPDR金ETF可於現水平先買第一注，因金價現於3000美元整固，未必會跌得太多，跟著可能再飆升，金價若回至2900美元則可再買第二注。若真的很想買金礦股則可吼山東黃金，因其上游業務較多，最能跟貼金價。



金礦股今日普遍上升，招金礦業升5.68%收報16元，山東黃金升6.99%報18.06元，紫金礦業升4.23%報17.76元，靈寶黃金(03330)升7.3%報6.32元，中國黃金國際(02099)升2.45%報54.35元。黃金ETF方面，SPDR金ETF升1.26%報2170元，價值黃金ETF(03081)升1.26%報70.98元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉