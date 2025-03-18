18/03/2025 16:31

《本港經濟》最新失業率升至3.2%，高於預期

《經濟通通訊社18日專訊》政府統計處公布臨時數字顯示，2024年12至2025年2月，本港經季節性調整的失業率為3.2%，高於去年11至今年1月的3.1%。市場本來預期失業率會維持不變。同期就業不足率則無變動，維持於1.1%的水平。



*孫玉菡料短期內勞工市場大致維持穩定*



勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，2024年12月至今年2月經季節性調整的失業率處於3.2%的低水平，儘管較2024年11月至今年1月微升0.1個百分點。勞動人口和總就業人數分別為382.13萬人和370.95萬人，較上一個三個月期間輕微下跌。期內，各個行業的失業率與上一個三個月期間相比變動不一，但普遍仍處於低水平。



展望將來，孫玉菡稱，隨著經濟繼續擴張，短期內勞工市場應大致維持穩定，儘管一些企業或會受到美國貿易保護措施帶來的不確定性所影響。



*餐飲建造業等失業率升幅較明顯*



期內，各行業的失業率(不經季節性調整)變動不一，其中餐飲服務活動業、運輸業、建造業，以及專業及商用服務業(不包括清潔及同類活動)有相對明顯的升幅。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。



總就業人數由2024年11月至2025年1月的371.66萬人，下跌至2024年12月至今年2月的 370.95萬人，減少約7100人。同期的總勞動人口亦減少5400人至382.13萬人。失業人數(不經季節性調整)約11.17萬人，增加約1600人。同期的就業不足人數則由4.3萬人下跌至4.07萬人，減少約2300人。(cl)