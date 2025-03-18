18/03/2025 20:01

《再戰明天》日本央行公布議息結果，騰訊電能安踏平保公布業績

《經濟通通訊社18日專訊》日本央行公布議息結果，及騰訊電能安踏平保公布業績，料為周三（19日）市場焦點。



*歐洲央行副總裁發表講話，歐元區公布CPI*



各國重要經濟活動方面，周三本港時間10:30am，日本央行宣布政策決定。晚上8:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。9:00pm，歐洲央行執委埃爾德森發表演講。



數據方面，周三日本公布官方指標利率，料維持於0.5%。7:50am（本港時間．下同），日本公布2月出口，年率升幅料由7.3%擴大至12.6%；2月進口年率升幅料由16.2%收窄至0.8%；2月貿易收支料由負27366億日圓升至6883億日圓。12:30pm，日本公布1月產能利用率；1月工業生產。2:00pm，日本公布2月工具機訂單。6:00pm，歐元區公布2月消費者物價指數，月率料由下滑0.3%改善至升0.5%，年率升幅料由2.5%收窄至2.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:香港中華煤氣(00003)、電能實業(00006)、騰訊控股(00700)、長江基建集團(01038)、安踏體育(02020)、中通快遞-W(02057)、中國平安(02318)、金山軟件(03888)等。(wa)