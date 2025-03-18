18/03/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.70143 +8.143 一周 3.02738 -3.583 兩周 3.42679 +17.125 一個月 3.78315 +3.172 兩個月 3.81351 -1.726 三個月 3.87488 +1.875 六個月 3.97369 +2.434 一年 4.06232 +0.857

《經濟通通訊社18日專訊》香港銀行昨天(17日)向金管局貼現窗借取20億港元隔夜流動性，資金今天回籠，拆息普遍微升，其中，隔夜息升8基點至2.70143厘，見近一周最高，而與樓按相關的一個月拆息亦升至3.78315厘。反映銀行資金成本的三個月拆息兩連升，報3.87488厘。六個月及一年期分別升至3.97369厘和4.06232厘。港元匯價今早在7.7693-7.7706之間上落，最新報7.7701，較前收市價跌0.006%。金管局資料顯示，香港銀行昨天向金管局貼現窗借取20億港元隔夜流動性，令本港銀行體系總結餘今日回落至447.2億元。(cl)資料來源：香港銀行公會