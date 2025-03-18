18/03/2025 11:23
《港元利率》拆息普遍走高，金管局貼現窗拆出20億元資金回籠
《經濟通通訊社18日專訊》香港銀行昨天(17日)向金管局貼現窗借取20億港元隔夜流動性，資金今天回籠，拆息普遍微升，其中，隔夜息升8基點至2.70143厘，見近一周最高，而與樓按相關的一個月拆息亦升至3.78315厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息兩連升，報3.87488厘。六個月及一年期分別升至3.97369厘和4.06232厘。
港元匯價今早在7.7693-7.7706之間上落，最新報7.7701，較前收市價跌0.006%。
金管局資料顯示，香港銀行昨天向金管局貼現窗借取20億港元隔夜流動性，令本港銀行體系總結餘今日回落至447.2億元。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息兩連升，報3.87488厘。六個月及一年期分別升至3.97369厘和4.06232厘。
港元匯價今早在7.7693-7.7706之間上落，最新報7.7701，較前收市價跌0.006%。
金管局資料顯示，香港銀行昨天向金管局貼現窗借取20億港元隔夜流動性，令本港銀行體系總結餘今日回落至447.2億元。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.70143
|+8.143
|一周
|3.02738
|-3.583
|兩周
|3.42679
|+17.125
|一個月
|3.78315
|+3.172
|兩個月
|3.81351
|-1.726
|三個月
|3.87488
|+1.875
|六個月
|3.97369
|+2.434
|一年
|4.06232
|+0.857
資料來源：香港銀行公會