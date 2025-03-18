18/03/2025 16:39

《投資觀點》金價再創新高，道富環球：全球投資者及央行需求強勁

《環富通基金頻道18日專訊》中東局勢緊張，美國上周六（15日）轟炸也門胡塞武裝據點，胡塞武裝誓言報復。疊加美國遜於預期的經濟數據，美國2月零售銷售按月升0.2%，升幅低於市場預期的0.6%，使金價進一步走高。倫敦金盤目前漲至3024.88美元/盎司，再創歷史新高。



道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑表示，驅動金價上漲的主要因素包括關稅憂慮導致市場波動性上升、避險買盤、地緣政治局勢持續緊張、全球經濟放緩趨勢、市場預計2025年美國的減息次數增加等，加上全球投資者及央行對黃金需求強勁，均為2025年的金價提供充沛的動力，以美元計價的黃金現貨價格年內已上漲15%。



黃金延續了2024年的走勢，表現持續領先於其他主要資產類別，包括全球股票和債券。實體黃金支持的黃金ETF今年已錄得160億美元的淨流入，而2024年全年的淨流入僅為34億美元，而且大量流入的趨勢涵蓋全球各地區，包括北美、歐洲和亞洲。徐志傑表示，在上述驅動因素的帶動下，道富環球投資管理對金價上漲至3100美元/盎司的基準預測在望，相信以驅動因素將繼續推高黃金在2025年創下歷史新高。(hl)