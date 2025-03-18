18/03/2025 10:00

《投資觀點》普徠仕：關稅添不明朗因素，增對亞歐市場投資比重

《環富通基金頻道18日專訊》普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，闡述環球資產配置觀點及投資環境展望。



*數據顯示市場憂慮加深，歐洲和中國股市估值吸引*



在美國大選後的「特朗普效應」(Trump Bump)帶動下，市場一度關注支持增長政策可能帶來的影響。然而，隨著焦點迅速轉向貿易及地緣政治政策，市場情緒亦出現轉變。持續的關稅威脅令市場難以評估其對經濟增長及通脹的影響，同時美國經濟亦面臨壓力--通脹剛開始受控，經濟仍錄得增長。然而，最新數據顯示，美國經濟數據轉弱，市場憂慮加深，這主要源於政策不確定因素增加。若不明朗的環境持續，這將對政府、企業及消費者行為帶來實際影響。普徠仕對短期前景持審慎態度，並在預期波動加劇的情況下，留意投資機遇。



今年市場開局出乎市場意料，美股在連續兩年強勢領先後受到挑戰，歐洲及中國市場的投資情緒則好轉。俄烏戰事有望解決的樂觀情緒、歐洲央行放寬政策、國防開支增加的討論，以及懲罰性關稅有望減少的預期，支撐歐洲市場的投資情緒。同時，受DeepSeek相關消息的影響，中國市場受科技股帶動上漲。雖然長期結構性問題仍存，且關稅風險可能對歐洲和中國股市構成壓力，但相較美股，這些市場的估值仍具吸引力，尤其鑑於經濟增長差距正在縮窄。因此，傾向增加對美國以外市場的投資比重。



*減少股票配置偏好周期性板塊，維持對債券適度低配*



鑑於美國市場一枝獨秀的局面正受到挑戰，政治不確定因素（尤其是關稅問題）增加，以及對美國以外市場升勢能否持續持懷疑態度，普徠仕減少對股票的偏高程度，以降低投資組合的風險水平。在股票配置上，偏好具吸引力估值的周期性板塊，預計市場將進一步從美國大型成長股擴展至更廣泛的領域。



隨著市場情緒改善，歐洲央行採取鴿派立場，財政及國防開支可能增加，並有望推出進一步刺激措施，適度減少對歐洲股票的低配程度。另外，提升對亞洲（除日本外）市場的配置至高配水平，以受惠於DeepSeek相關消息帶動下、市場對科技公司的正面情緒，以及東盟國家利淡因素有望消退。



另維持對債券的適度低配，因預期在增長與通脹數據好壞參半、政策仍不明朗下，利率波動將會持續。在固定收益方面，仍對全球高收益債券維持高配，因為其基本面仍具支持，但正密切關注貿易不確定因素帶來的影響。此外，提高對亞洲信貸的配置至偏高水平，鑑於其基本面和技術面穩健。(wa)