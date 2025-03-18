18/03/2025 10:21

【議息前瞻】安聯投資料美本月維持利率不變，惟未來減息預期升溫

《環富通基金頻道18日專訊》安聯投資全球固定收益首席投資總監Michael Krautzberger預期聯儲局將在明日（19日）的會議上按兵不動，連續第二次會議維持聯邦基金利率目標區間於4.25%-4.5%不變。



*特朗普政府政策不確定，金融市場信心不足*



鑑於特朗普新政府在貿易和財政政策上的不確定性，市場對2025年美國經濟前景的看法自年初以來已有所轉變。美國的經濟數據已經降溫，消費需求和企業信心的前景受到美國政府政策的影響而變得黯淡。美國股票和信貸市場在這種政策不確定性的重壓下顯得疲弱。



聯儲局主席鮑威爾在最近的評論中重申他對「美國經濟仍然處於良好狀態」的信念，但金融市場的信心則較為不足。今年年初時，市場認為2025年聯儲局最多只會降息一次；但在最近幾周，市場已轉向預期減息三次。兩年期美國國債收益率為4%，已回到去年11月美國大選前的水平。在美國當前的宏觀及政策環境下，最佳的投資方式是透過曲線陡峭化策略。然而，考慮到近期市場的波動，更傾向於圍繞結構性持倉進行策略性交易。



*經濟樂觀增長預期受衝擊，衰退可能性上升*



去年11月的美國大選中，特朗普連任、共和黨一舉勝出，市場欣喜若狂，但這已成為過去。特朗普新政府的貿易和財政政策，以及來自其最緊密貿易夥伴的報復風險，已對部分對2025年美國經濟的樂觀增長預期造成衝擊，而美國相對於全球其他地區的增長優勢亦受到質疑。



在2022年至2024年間，美國實際GDP每年平均增長率達2.7%後，市場現正迅速下調美國經濟在2025年再創下高於長期趨勢的預期。事實上，2025年出現低於趨勢增長（即低於2%）的可能性現在看來愈來愈高。市場對未來12個月出現衰退的可能性也有所上升，儘管目前這屬尾端風險，而非主要情景。未來的發展將在很大程度上取決於特朗普政府的政策反應。如果美國開始出現更大的經濟增長下行風險，以及股票和信貸市場再次大幅走低，特朗普很可能會收回一些較為鷹派的關稅言論。即使在此背景下，政府削減開支及收緊移民政策仍會拖累今年的經濟增長。



*儲局短期或維持一定緊縮，稍後或考慮減息*



就短期而言，美國的經濟數據明顯失色。美國消費狀況引發了一些擔憂，最近美國零售商的盈利指引反映出家庭資產負債表所面臨的一些壓力。消費者信心調查亦愈來愈強調關稅的影響；最新的密西根消費者信心調查中，一年期通脹預期已上升至4.3%，家庭對可支配收入的擔憂加劇。



美國的失業率為4.1%，按歷史標準來看仍然較低。然而，在未來財政政策收緊可能造成的影響尚未顯現之前，最近的勞動市場數據已開始顯示出疲弱的趨勢。特別是，小型企業的招聘意向正在停滯，主要是因為對關鍵進口產品的關稅對成本造成了壓力，同時也降低了資本支出投資的意願。通脹方面，儘管聯儲局在去年12月將2025年核心個人消費支出物價指數(PCE)通脹預測上調至2.5%，但目前提議的關稅方案再度增加了上行風險，這可能會反映在聯儲局3月會議的最新預測中。



聯儲局不得不在下行增長風險與通脹風險之間找到平衡。短期而言，聯儲局可能會偏向於維持一定的貨幣政策緊縮，以應對通脹的威脅，但這種情況可能很快有所改變。為遏止經濟增長下行風險的保險性減息，很可能會在未來幾個月重回政策議程。在這種市場環境中，最佳的投資組合表現方式是通過美國曲線陡峭化策略。(wa)