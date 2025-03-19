19/03/2025 12:00

《基金觀點》施羅德：貿易糾紛或增債市波動，惟投資機會隱藏其中

《環富通基金頻道19日專訊》施羅德固定收益投資總監吳美燕指，「關稅」或許是美國總統特朗普最喜歡的詞彙之一。他剛走馬上任，便宣布對加拿大、墨西哥和中國加徵大規模關稅，並放話歐盟「你們別以為可以置身事外」。雖然特朗普的決策風格偏向難以預測，市場仍需認真看待事態發展，始終關稅一直是他的棋子。然而，關稅政策對美國債市來說是「又愛又恨」。一方面，當地經濟增長可能放緩，讓投資市場轉向避險資產；另一方面，進口價格上升可能推高通脹，讓美國聯儲局繼續思考應否減息。雖說市場大多預期2025年聯儲局還有約1.5次減息空間，但從估值面來看，目前歐洲債券市場更具吸引力，惟投資者應注意配置於環球多元債券類別。



*歐洲債市或有更大操作空間，加拿大債券需求或上升*



如果說這場貿易糾紛是場風暴，那麼歐洲和加拿大恐怕都沒有後路。歐洲經濟本來已經偏向低迷，現在又要面對美國關稅大棒。雖然通脹仍在頑強抵抗，但已有降溫跡象，這讓歐洲央行更能專注於經濟增長，而非通脹恐懼。若貿易糾紛持續升溫，歐洲央行或需要繼續放寬其貨幣政策，讓歐洲債券市場有更大操作空間。



至於加拿大，這次可是被特朗普「特別關照」，所有出口美國產品直接被加徵25%關稅，只有石油稍微幸免，關稅只加10%。加拿大政府也沒閒著，立刻反擊，對1550億加元的美國進口商品加徵報復性關稅。然而，兩邊經濟體量懸殊，這表示如果這場關稅糾紛拖太久，加拿大恐怕得靠其央行進一步減息來減緩衝擊，而債券市場對加拿大債券的需求可能會上升。



美元會因為特朗普的威脅而繼續走強嗎？近月美元依然處於高位，主要歸因於美國經濟表現硬朗、利率偏高。雖然2025年初，美元曾小幅回落，但市場對關稅風險的考量讓美元仍有支撐。長遠來說，除非美國對貿易政策改弦易轍，否則美元應該會保持強勢，只是短期內仍需防範波動風險。



*對長期政府債持較保守態度，信用債較偏好歐洲*



投資市場短期內將持續波動，對債券投資者來說，現在是重新評估手上配置的好時機。主權債方面，因關稅將使通脹預期再升溫，施羅德對長期政府債持較保守態度；信用債方面較偏好歐洲，至於信用評級，非投資級別債券的評級相對具吸引力，而美國按揭抵押證券(Mortgage-Backed Securities，簡稱MBS)因收益較高且評級高，可作為利差偏窄環境下的投資首選之一。



面對這種變局，施羅德現時採取較穩健防禦債券投資策略：以企業債為核心，並配置評價較佳且信用風險較低的MBS；由於歐洲央行可能進一步放寬其貨幣政策，加上歐洲投資級別債券的評級具吸引力，施羅德也聚焦在1-5年期的歐洲投資級別債券。貿易糾紛或許讓債券市場變化像過山車一樣，但聰明的投資者知道，機會往往隱藏在波動之中，不過，大前提是需要做好準備。(wa)