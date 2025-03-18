18/03/2025 17:05

《神州經脈》特朗普稱習近平將訪美，美政府禁用DS，股匯齊漲

《神州經脈》滬深三大指數今日（18日）高開後窄幅震盪，收市全線小幅收升。滬綜指升0.11%三連升，收報3429.76點，深成指升0.52%，創業板指也升0.61%。成交再減，滬深兩市全天交易額1.52萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量533億元或3.4%。個股升多跌少，兩市近2900隻個股上漲。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2216，較上個交易日4時30分收盤價升172點子，創2024年11月11日以來逾四個月新高，全日在7.2211至7.2369之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1733，較上個交易日跌45點子，和市場預測偏離631點。



*今日新聞精選*



1. 國家主席習近平3月17日至18日先後到貴州黔東南苗族侗族自治州、貴陽市等地考察調研。習近平強調，一個地方的發展活力同營商環境密切相關。貴州要積極融入全國統一大市場建設，堅決破除地方保護、市場分割、「內捲式」競爭，為全社會創業創新營造穩定公平透明、可預期的環境。習近平還指出，貴州要用好西部陸海新通道建設機遇，積極對接粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈建設，主動融入陸海內外聯動、東西雙向互濟的全面開放格局。



2. 對於美國總統特朗普周一（17日）表示，中國國家主席習近平將在「不久的將來」訪問華盛頓，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，「我沒有可以發布的信息」。此前《華爾街日報》曾引述消息報道稱，中美已開始討論安排習近平6月訪問美國，與特朗普舉行潛在的「生日峰會」。不過《南華早報》日前也引述外交消息源稱，中美雙方對於兩國最高領導人會面的安排，初步探討圍繞著特朗普訪問國進行，並預計4月或5月成行。



3. 中國外交部發言人毛寧宣布，外交部長王毅將出席3月22日（周六）在日本東京舉行的第11次中日韓外長會；在日本期間，王毅還將同日本外相岩屋毅共同主持第六次中日經濟高層對話。毛寧表示，中日經濟高層對話是落實兩國領導人重要共識、規劃下階段合作重點的重要舉措。這將是時隔6年再次舉行中日經濟高層對話，對上一次是在2019年4月；而再對上一次是2018年，當時是時隔8年重啟。上一次中日韓三國外長會議則於2023年11月在韓國釜山舉行。



4. 廣東機器人「七劍客」之一的越疆機器人今日推出全球首款同時具備靈巧操作和直膝行走的全尺寸具身智能人形機器人產品--Dobot Atom。Dobot Atom公布售價19.9萬元起，這標誌著全尺寸人形機器人正式進入19.9萬元價格帶，量產時代或將提前到來。目前越疆已開展與國內一線車廠、電子製造廠、咖啡奶茶店的場景合作，並將於今年年中實現試產和批量。



5. 比亞迪昨晚發布新一代純電技術平台超級e平台，在充電速度上實現充電功率1兆瓦(1000kW)，全球量產最高峰值充電速度1秒2公里，達到全球量產最快充電速度--閃充5分鐘、續航400公里；性能達到單模塊單電機功率580kW，最高車速超300km/h，有關技術首發搭載於旗艦漢L、唐L車型，並即日起開啟預售。漢L EV預售價格為27萬-35萬元、唐L EV預售價格為28萬-36萬元，將於4月正式上市。



6. 《路透》引述知情人士指，美國商務部各部門最近幾周通知工作人員，中國人工智能（AI）模型深度求索（DeepSeek）已被禁止在其政府設備上使用。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，中方一貫反對泛化「國家安全」概念，將經貿和科技問題政治化，中方也將堅定維護中國企業的合法權益。



7. 據《深圳特區報》報道，自2024年8月啟動首條自動駕駛公交線路試運營以來，深圳已實現首批4條「AI公交」線路常規化運營。目前「AI公交」線路主要覆蓋前海各大重點區域，下一步，深圳巴士集團將在福田等深圳各區陸續開行更多「AI公交」線路。報道還提到，「AI公交」的示範應用為全球智慧交通發展提供了「深圳方案」，截至目前已有百多個來自全球各地的參觀交流團到深圳學習交流自動駕駛公交發展模式，而且「香港交通署已計劃引入前海自動駕駛公交」。



8. 特斯拉中國今日宣布，特斯拉煥新Model Y長續航全輪驅動版漲價1萬元，最新價格31.35萬元。該車型後輪驅動版價格不變，新增3年0息和5年超低息政策，月供低至3808元。另外，Model 3推出限時保險補貼，3月31日前提車，全系現車補貼8000元，補貼後3種版本起售價介乎22.75萬元至33.15萬元。另外，特斯拉中國昨宣布，2025年3月17日至4月16日期間開啟FSD智能輔助駕駛功能限時體驗活動。FSD智能輔助駕駛功能在中國的價格是6.4萬元。(sl)