18/03/2025 08:46

【大國博弈】美商務部各部門禁DeepSeek在政府設備上使用

《經濟通通訊社18日專訊》據《路透》和兩位知情人士看到的消息，美國商務部各部門最近幾周通知員工，中國人工智能模型DeepSeek已被禁止在其政府設備上使用。



《路透社》周一（17日）報道，一封群發給員工關於政府設備的電郵寫道：「為了幫助保證商務部信息系統的安全，所有政府提供的設備全面禁止訪問DeepSeek。」「請勿下載、查看、訪問任何與DeepSeek相關的應用程序、桌面應用程序或網站。」



DeepSeek的低成本AI模型在1月推出後，引發了全球股票市場的大幅拋售，因為投資者擔心美國在AI領域的領先地位受到威脅。美國官員和國會議員已就DeepSeek對數據隱私和敏感政府信息的威脅表示擔憂。包括弗吉尼亞州、德州和紐約州在內的許多州已禁止在政府設備上使用該AI模型。(ry)